Меджлис сделал важное заявление относительно крымскотатарской автономии

Меджлис просит внести в Раду законопроекты о крымскотатарской автономии. Фото: ТСН

Меджлис крымскотатарского народа призвал президента Владимира Зеленского немедленно внести в Раду законопроекты о крымскотатарской автономии.

Об этом говорится в заявлении Меджлиса, сообщает бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в Facebook.

"Призывает президента Украины немедленно подать в ВРУ законопроекты, подготовленные рабочей группой Конституционной комиссии: "О внесении изменений в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым", "О статусе крымскотатарского народа", "О коренных народах Украины", - говорится в тексте.

В заявлении Меджлис также подчеркнул недопустимость определения статуса Крыма и прилегающих к нему морских пространств Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив и Сиваш, а также установление режима таких пространств и ресурсов, форм пользования ими и их защиты без свободного, предварительного и осознанного согласия крымскотатарского народа , выраженного через его представительский орган - Меджлис крымскотатарского народа.

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В заявлении также отмечается, что любые сделки, решения или действия органов власти любого государства, связанные с территории Крыма, включая прилегающие акватории Черного и Азовского морей, Керченского пролива и залива Сиваш, ущемляющие права и интересы крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, являются неправомерными с момента их принятия или совершения, не признаются и не будут признаны крымскотатарским народом, а содержание заключенных без участия крымскотатарского народа соглашений и договоренностей в этой сфере является таким, что не соответствует требованиям естественного, обычного и договорного международного права.

"Указанное заявление прямо касается дальнейшей судьбы двух договоров, а именно "Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года" и так называемого "Соглашения между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993", ведь конечно эти договоры были одобрены без предварительного, свободного и просвещенного согласия крымскотатарского народа", - добавил Бабин.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что Россия мешает свободе судоходства и развития морской индустрии Украины на Черном и Азовском морях.