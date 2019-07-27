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суббота, 27 июля 2019 18:30

Магия крымских остановок
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В Крыму доживают свой век старые остановки советского времени.

Они разные - с узорами и мозаикой, пишут Крим.Реалии.

В Крыму осталось немало старых советских остановок модерновой формы
Фото: Оксана Сурган
В Крыму осталось немало старых советских остановок модерновой формы
В Крыму осталось немало старых советских остановок модерновой формы
В Крыму осталось немало старых советских остановок модерновой формы
В Крыму осталось немало старых советских остановок модерновой формы

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"Для одних остановки - неотъемлемая часть повседневности, однако есть и ценители. Например, канадский фотограф Кристофер Хервиг посвятил эстетике советских остановок целую книгу. В течение 12 лет он путешествовал по странам бывшего СССР, фотографируя интересные образцы", - говорится в публикации.
Как и Киев, в настоящее время оккупирован Севастополь разделен на две стороны Южную и Северную.

Чтобы достатися к противоположному берегу горожане преодолевают бухту на катерах, а во время шторма - в объезд, сообщают Крим.Реалии.

Если сесть на катер "Город - поселок Голландия", или "Город-Инкерман" есть шанс причалить на "Аполлоновой бухте".

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