Магия крымских остановок

В Крыму доживают свой век старые остановки советского времени.

Они разные - с узорами и мозаикой, пишут Крим.Реалии.

Фото: Оксана Сурган

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"Для одних остановки - неотъемлемая часть повседневности, однако есть и ценители. Например, канадский фотограф Кристофер Хервиг посвятил эстетике советских остановок целую книгу. В течение 12 лет он путешествовал по странам бывшего СССР, фотографируя интересные образцы", - говорится в публикации.





Чтобы достатися к противоположному берегу горожане преодолевают бухту на катерах, а во время шторма - в объезд, сообщают Крим.Реалии.



Если сесть на катер "Город - поселок Голландия", или "Город-Инкерман" есть шанс причалить на "Аполлоновой бухте". Как и Киев, в настоящее время оккупирован Севастополь разделен на две стороны Южную и Северную.Чтобы достатися к противоположному берегу горожане преодолевают бухту на катерах, а во время шторма - в объезд, сообщают Крим.Реалии.Если сесть на катер "Город - поселок Голландия", или "Город-Инкерман" есть шанс причалить на "Аполлоновой бухте".