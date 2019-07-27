 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
Просмотров: 1773
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 423
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 567
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4068
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5536
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 909
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3492
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
11
10
3
4
5
Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта
Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта
&quot;Зуб за зуб&quot; - реакция соцсетей на задержание российского танкера
"Зуб за зуб" - реакция соцсетей на задержание российского танкера
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
&quot;Мы же братья&quot; уничтожили имущество церкви ПЦУ в оккупированном Крыму
"Мы же братья" уничтожили имущество церкви ПЦУ в оккупированном Крыму
&quot;Дорога в никуда&quot; - показали &quot;нашествие&quot; туристов в Крыму
"Дорога в никуда" - показали "нашествие" туристов в Крыму
Видео
Все видео
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4068
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 945
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2520
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1161
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 июля 2019
Просмотров: 288
Потоки, що нас ув'язнюють
Український журналіст Павло Казарін недавно зауважив, що на цих виборах Instagram переміг Facebook. Картинки перемогли слова, красиві "луки" ...
суббота, 27 июля 2019 14:54

Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта
11

  Комментировать

Как и Киев, в настоящее время оккупирован Севастополь разделен на две стороны Южную и Северную.

Чтобы достатися к противоположному берегу горожане преодолевают бухту на катерах, а во время шторма - в объезд, сообщают Крим.Реалии.

Если сесть на катер "Город - поселок Голландия", или "Город-Инкерман" есть шанс причалить на "Аполлоновой бухте".

У пирса пришвартованы рыбацкие лодочки.
Фото: Виктор Владимиров
Жители Севастополя считают пляжем любой подход к морю. Аполлонова бухта не исключение
К этому причалу швартуют катера, которые ходят из города или наоборот. Поскольку катер стоит минуты 3, канаты никогда не завязывают до конца и люди иногда должны прыгать на пол метра вперед и немножко вверх, чтобы не упасть и спокойно выйти
Местный житель и владыка этого пирса
Жители Севастополя считают пляжем любой подход к морю. Аполлонова бухта не исключение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР

Она - наименьшая из 20 бухт главной, Севастопольской бухты.

Своим названием обязана полковнику Аполлону Гальберг, который в конце XVIII века командовал складами боеприпасов. Также под его руководством находилась артиллерийская батареея №5, которая находилась на этом месте.

Оккупанты установили шипы на туристическом маршруте плато Ай-Петри - Таракташской тропе.

Это популярный маршрут у туристов, путешествующих по горам пешком, пишут оккупационные СМИ "Примечания".

Фотографии с ловушками разместил на своей странице в социальных сетях житель оккупированного Крыма Евгений Бабешко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Погибло 77 человек - сегодня годовщина Скниловской трагедии

Погибли 77 человек, пострадали - 250: сталася масштабная авиакатастрофа

Президента обвинили в препятствовании правосудию

Самое читаемое
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 32671
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 30167
&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 22 Просмотров: 26123
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
12
 1 Просмотров: 17856
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
13
 Просмотров: 15966
Крым
Отпускать моряков Россия не собирается - Уолкер
Отпускать моряков Россия не собирается - Уолкер Просмотров: 882
В Крыму оккупанты хотят построить СИЗО
В Крыму оккупанты хотят построить СИЗО Просмотров: 153
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
 1 Просмотров: 666
Капитан российского судна рассказал, как их задержала СБУ
Капитан российского судна рассказал, как их задержала СБУ Просмотров: 2745
"Вата воет": в Крыму соскучились по Украине
"Вата воет": в Крыму соскучились по Украине 1 Просмотров: 3474
Больше всего комментируют
22
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
11
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
7
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
6
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
4
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
Голосов: 5011
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua