Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта

Как и Киев, в настоящее время оккупирован Севастополь разделен на две стороны Южную и Северную.

Чтобы достатися к противоположному берегу горожане преодолевают бухту на катерах, а во время шторма - в объезд, сообщают Крим.Реалии.

Если сесть на катер "Город - поселок Голландия", или "Город-Инкерман" есть шанс причалить на "Аполлоновой бухте".

Фото: Виктор Владимиров

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Она - наименьшая из 20 бухт главной, Севастопольской бухты.

Своим названием обязана полковнику Аполлону Гальберг, который в конце XVIII века командовал складами боеприпасов. Также под его руководством находилась артиллерийская батареея №5, которая находилась на этом месте.

Оккупанты установили шипы на туристическом маршруте плато Ай-Петри - Таракташской тропе. Это популярный маршрут у туристов, путешествующих по горам пешком, пишут оккупационные СМИ "Примечания". Фотографии с ловушками разместил на своей странице в социальных сетях житель оккупированного Крыма Евгений Бабешко.