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пятница, 03 декабря 2021 19:40

Лукашенко с Путиным собрались в Крым: СМИ раскрыли план поездки

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Лукашенко с Путиным собрались в Крым: СМИ раскрыли план поездки
Белорусский диктатор Александр Лукашенко посетит оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

Белорусский диктатор Александр Лукашенко после заявления о "российском" Крыме посетит полуостров.

Прилетит туда с президентом РФ Владимиром Путиным. Программу мероприятий самопровозглашенного лидера Беларуси раскрыло в Telegram-канале "Главмедиа".

Отмечается, что Лукашенко и Путин, скорее всего, встретятся в Сочи или Москве, откуда отправятся самолетом в аэропорт Бельбек или Симферополь.

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"Президенты посетят Севастополь, а также ряд городов Крыма – включая Ялту и столицу полуострова", - говорится в сообщении.

Также самопровозглашенный президент Беларуси обязательно посетит санаторий, принадлежащий РБ и культурно-исторические объекты.

Также возможны морские прогулки, визит на Крымский мост, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

30 ноября самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко назвал украинский Крым "русским".

Также заявил, что имеет "полное право" на посещение Крыма и назвал полуостров "своим".

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