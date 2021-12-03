Лукашенко с Путиным собрались в Крым: СМИ раскрыли план поездки

Белорусский диктатор Александр Лукашенко посетит оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

Белорусский диктатор Александр Лукашенко после заявления о "российском" Крыме посетит полуостров.

Прилетит туда с президентом РФ Владимиром Путиным. Программу мероприятий самопровозглашенного лидера Беларуси раскрыло в Telegram-канале "Главмедиа".

Отмечается, что Лукашенко и Путин, скорее всего, встретятся в Сочи или Москве, откуда отправятся самолетом в аэропорт Бельбек или Симферополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз дал "зеленый свет" новым санкциям против Лукашенко

"Президенты посетят Севастополь, а также ряд городов Крыма – включая Ялту и столицу полуострова", - говорится в сообщении.

Также самопровозглашенный президент Беларуси обязательно посетит санаторий, принадлежащий РБ и культурно-исторические объекты.

Также возможны морские прогулки, визит на Крымский мост, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

30 ноября самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко назвал украинский Крым "русским". Также заявил, что имеет "полное право" на посещение Крыма и назвал полуостров "своим".