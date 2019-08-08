Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х

"Застрявшие в 90-х" говорят жители села Приветное в оккупированном Крыму о своей жизни.

Населенный пункт окружении горами на юго-восточном побережье Крыма, между Алуштой и Судаком, пишут Крым. Реалии.

К 1945 году оно было известно под крымскотатарским названием Ускут. После депортации крымских татар в Центральной Азии и на Урал, советская оккупационная власть переименовала его в Приветное.

Фото: Виктор Владимиров/Крым. Реалии

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"Сегодня о тех событиях напоминает мемориальный камень и памятник руки мастера, который пережил депортацию. Скульптура - не единственное напоминание о советской истории, неподалеку - бюст Ленина "в золоте". Однако местные жители говорят, что село застряло в самом начале постсоветской эпохи - в 90-х. И чтобы убедиться в этом, стоит прогуляться местными улочками", - пишут журналисты.

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