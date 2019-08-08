 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 405
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1161
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2493
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1971
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4212
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13545
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15354
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2907
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3447
Фото
Все фото
10
13
4
3
7
Ленин &quot;в золоте&quot; и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Жизнь &quot;в скрепах&quot;: показали лето на озере Донузлав
Жизнь "в скрепах": показали лето на озере Донузлав
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
В Украину вернулся самый младший &quot;моряк&quot; из захваченного россиянами буксира
В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира
Магия крымских остановок
Магия крымских остановок
Видео
Все видео
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3674
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3771
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7533
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 63
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
четверг, 08 августа 2019 18:30

Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
10

  Комментировать

"Застрявшие в 90-х" говорят жители села Приветное в оккупированном Крыму о своей жизни.

Населенный пункт окружении горами на юго-восточном побережье Крыма, между Алуштой и Судаком, пишут Крым. Реалии.

К 1945 году оно было известно под крымскотатарским названием Ускут. После депортации крымских татар в Центральной Азии и на Урал, советская оккупационная власть переименовала его в Приветное.

"Неприветливое" жизни в оккупированном селе Приветное. Местные описывают свою жизнь - "застряли в 90-х"
Фото: Виктор Владимиров/Крым. Реалии
"Неприветливое" жизни в оккупированном селе Приветное. Местные описывают свою жизнь - "застряли в 90-х"
"Неприветливое" жизни в оккупированном селе Приветное. Местные описывают свою жизнь - "застряли в 90-х"
"Неприветливое" жизни в оккупированном селе Приветное. Местные описывают свою жизнь - "застряли в 90-х"
"Неприветливое" жизни в оккупированном селе Приветное. Местные описывают свою жизнь - "застряли в 90-х"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приедет беднота: Крым готовится к ухудшению туристического сезона

"Сегодня о тех событиях напоминает мемориальный камень и памятник руки мастера, который пережил депортацию. Скульптура - не единственное напоминание о советской истории, неподалеку - бюст Ленина "в золоте". Однако местные жители говорят, что село застряло в самом начале постсоветской эпохи - в 90-х. И чтобы убедиться в этом, стоит прогуляться местными улочками", - пишут журналисты.

Показали фото канализационной трубы, прорыв которой загрязняет прибрежные воды Севастополя уже 16 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Юрий Федькович не смог жениться из-за большого выкупа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 53614
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 46734
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 37927
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину Просмотров: 36532
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 24589
Крым
Политзаключенный Сущенко согласился отбывать наказание в Украине: что это значит
Политзаключенный Сущенко согласился отбывать наказание в Украине: что это значит Просмотров: 576
Эрдоган обозначил Зеленскому позицию по Крыму
Эрдоган обозначил Зеленскому позицию по Крыму 1 Просмотров: 12791
Приедет беднота: Крым готовится к ухудшению туристического сезона
Приедет беднота: Крым готовится к ухудшению туристического сезона Просмотров: 1503
Попасть в Крым станет проще - Зеленский
Попасть в Крым станет проще - Зеленский Просмотров: 630
Дочь Бекирова просит Зеленского спасти отца
Дочь Бекирова просит Зеленского спасти отца Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
4
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
Голосов: 5308
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua