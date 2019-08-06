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вторник, 06 августа 2019 16:08

Канализационные отходы из Севастополя видно из космоса. Их выливают в море

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Показали фото канализационной трубы, прорыв которой загрязняет прибрежные воды Севастополя уже 16 лет.

Фото разместил подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев в Instagram.

Автор: Инстаграм
  Канализационная труба, которая выливает отходы из Севастополя в Черное море
Канализационная труба, которая выливает отходы из Севастополя в Черное море

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"Это фото сделано водолазами на глубине 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел. Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу задел тральщик. Эта проблема не решалась 16 лет. После того, как я увидел снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование с помощью водолазов, они сделали видеосъемку этого участка ", - написал Развожаев.

Предварительно ремонт трубы завершат 16 августа.

31 июля ученые севастопольского МГИ института сообщили, что из космоса видно сброс нечистот из-за прорыва канализации. 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе.

Автор: скриншот
  Фото из космоса акватории Черного моря перед Севастополем
Фото из космоса акватории Черного моря перед Севастополем

В городе Армянск, что в аннексирована Крыму, люди жалуются на симтомы похожи на прошлогодних.

Тогда их вызвала масштабная экологическая катастрофа. О повторении ситуации сообщает Twitter-аккаунте крымским бандеровец.

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Дата
06
августа

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