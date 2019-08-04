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Доуправлялись оккупанты: Крыму грозит экологическое бедствие

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Доуправлялись оккупанты: Крыму грозит экологическое бедствие
Жители оккупированного Армянска замечают схожие симптомы к прошлогодним, когда случилось экологическое бедствие. Фото: sobkor.net

В городе Армянск, что в аннексированном Крыму, люди жалуются на симтомы похожи до прошлогодних.

Тогда их вызвала масштабная экологическая катастрофа. О повторении ситуации сообщает Twitter-аккаунте крымским бандеровец.

"Крым. Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, но они не помогают", - написали в сообщении.

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Ситуация, скорее всего, настолько серьезна, что некоторые медики советуют вывозить детей, поскольку проблемы со здоровьем начинаются, когда люди уезжают из города.

В августе 2018 года в оккупированном Армянске произошла авария на заводе "Крымский титан". В воздух вылилась неизвестное вещество. Жители сообщали, что металлические предметы в их домах за одну ночь покрылись "липкой ржавчиной", вымерли птицы, а люди отравились.

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Голосов: 5234
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
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