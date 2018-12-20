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четверг, 20 декабря 2018 12:44

"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе

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&quot;Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть&quot; - Путин об атаке в Керченском проливе
Путин вновь обвиняет Украину в российской агрессии - фото УНИАН

Президент России Владимир Путин вновь назвал нападение на украинские суда в Керченском проливе предвыборной провокацией.

На этот раз он заявил, что украинская власть специально отправила корабли в Азовское море, чтобы моряки погибли, сообщает ТСН.

"Их послали и рассчитывали, чтобы кто-то из них погиб на самом деле", - утверждает Путин. Добавил, что будто бы украинские властные круги недовольны тем, что моряки выжили во время нападения российских судов.

Об обмене пленными Путин заявил, что разговаривал об этом со своим кумом Виктором Медведчуком.

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"Об обмене, мы этим занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается, и недавно совсем приезжал в Москву, и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море, но я уже сказал, этот вопрос можно будет решать только после завершения уголовного дела", заявил президент РФ.

Командир украинского буксира "Корец" Александр Григоревский рассказал о переброске украинских кораблей из Одессы в Мариуполь. Точно таким же маршрутом он прошел 23-25 ​​сентября на своем буксире и корабле "Донбасс"

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20
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