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воскресенье, 30 июня 2019 17:10

Кто может вернуть Крым Украине

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Кто может вернуть Крым Украине
Будущий президент РФ должен будет решать проблему Крыма. Фото: "Прямой"

Крымский полуостров Украине вернет следующий президент России, который сменит Владимира Путина.

Это может быть мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал российский адвокат Илья Новиков в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале".

"Путин, пока жив, не согласится на любое решение относительно Крыма. Крым, по моему мнению, отдаст любой человек, который придет после Путина. Кто бы это ни был. Это может быть новый Медведев. Многие считают, что это может быть нынешний мэр Москвы Собянин, его будущий преемник", - сказал Новиков.

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Если Украина не потеряет свои позиции, то любой президент РФ вынужден будет решать вопрос Крыма.

"Для Путина это важно. Если бы не было Крыма, он бы не продержался у власти до сегодняшнего дня. Это для него последний бастион, он его не оставит", - подчеркнул адвокат.

Оккупационные власти Крыма заявили о сумме в 2,5 триллиона рублей "упущенной выгоды" от действий Украины до "воссоединения с Россией".

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