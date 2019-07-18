Крымские татары рассказали в Женеве об издевательствах

Эскендер Бариев рассказал детали выступления в Женеве. Фото: Крим.Реалии

Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал о притеснениях крымскотатарского народа.

Он выступил на ежегодной сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, что проходит 15-19 июля в Женеве, сообщает Крым. Реалии.

Крымские татары предложили дополнить "Исследование о правах коренных народов в контексте управления границами, миграции и перемещения".

"Мы в своих приложениях отдельно указали факт целенаправленных насильственных переселений с целью ассимиляции и уничтожения коренных народов и, как его яркий пример - депортации крымских татар 1944 года, когда более 200 тыс. человек были насильно вывезены в Центральную Азию, Урал и Сибирь", - говорит Бариев.

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Он предложил добавить к исследованиям и российскую практику насильственного переселения народов.

"Также мы предложили добавить пункт о целенаправленном запрете представительных органов коренных народов - в частности, запрет Меджлиса Верховным судом России 2016-го. К тому же, в исследовании не шлось о феномене целенаправленного замещения населения, которое происходит в оккупированном Крыму сейчас", - рассказал Бариев и добавил, что отдельно было отмечено милитаризации Крыма Россией.

На конференции подняли вопрос участия коренных народов в заседаниях Совета по правам человека.

"Мы готовим глобальное заявление и надеемся, что оно также будет включено в итоговый доклад. В случае, если какие-то из наших предложений войдут в документы РПЛ, это даст международному сообществу дополнительные дипломатические рычаги для влияния на политику России", - отметил Бариев.

В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина Фахри Мустафаева, который исчез 10 июля. Утром 10 июля Мустафаев после телефонного разговора собрался и уехал. Семье он сказал, что едет по делам в Симферополь, но за полчаса связь с человеком оборвалась, сообщил журналист Шевкет Наматуллаев, ссылаясь на родных погибшего мужчины.