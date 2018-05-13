Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой

В ресторанах оккупированного Крыма начали продавать пирожки, чтобы не разориться.

"Во многих ялтинских ресторанах, стали появляться, ранее недоступные в меню, пирожки с капустой, картошкой, яблоками. Возможно именно таким образом, чрезвычайно дорогие и пафосные, порой вовсе недоступные (в прошлом) заведения отреагировали на изменение конъюнктуры рынка и вынуждены теперь конкурировать с привокзальными генделиками и наливайками", - написала местная жительница Illona Karaçan на своей странице в Facebook.







"Видимо, осталось совсем немного времени до того момента, когда в меню ялтинских ресторанов появится семена подсолнечника и тыквы, которые подаются порционно в конвертиках из старых газет. Бывший город счастья, пытаясь выжить в новых условиях почти полностью утратил остатки былого лоска", - добавила она.

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"Так много кафешек стали наливайками, чтобы выжить", "Зато теперь каждый сможет посетить ресторан, попробовать пирожок!" - пишут в комментариях.

В Симферополе состоялось первомайское шествие, в котором приняли участие более 25 тыс. человек. Люди шли с флагами России и аннексированного Крыма. Постоянно выкрикивали первомайские лозунги советского периода.