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суббота, 12 мая 2018 17:35

В сети появились новые ужасные фото из Крыма
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В сети появились новые фото с Крымского полуострова, которые показывают критичность ситуации с мусором.

Снимки опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday & Крым.

Проблемы с утилизацией мусора в Крыму возникли уже давно. Время от времени в сети появляются фото, на которых показаны загрязненные отходами улицы, свалки мешков, переполненные мусорные баки, вывозить которые никто и не собирается. На этих снимках показали Симферополь.

"Симферополь улица Некрасова и улица Таврическая исконно русский пейзаж еще березу бы посадить рядом ... и все", - подписал автор фото.

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В сети показали загрязненный муссором Симферополь. Фото: RoksolanaToday & Крым
В сети показали загрязненный муссором Симферополь. Фото: RoksolanaToday & Крым
В сети показали загрязненный муссором Симферополь. Фото: RoksolanaToday & Крым

Аннексированный Россией Крым превращаются в большую заброшенную помойку. Люди дошли до того, что вешают мусор даже на деревьях.

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12
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