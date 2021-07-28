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среда, 28 июля 2021 15:28

Крымчанка Марина Станкевич командует взводом водолазов
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Марина Станкевич родилась в Крыму, ее родители - военные. В 2014 году семья выехала на материковую Украину после оккупации русскими полуострова
Фото: Из архива Марины Станкевич
Первое погружение под воду Марина имела 13-летней. Ее отец в свое время создал и возглавил 801-й отряд борьбы с подводными диверсантами в Севастополе
Кар'єра водолаза була дівчині недоступна. Ця професія входила до переліку 450 заборонених для жінок в Україні. Відповідний указ МОЗ скасував у 2017 році
В армию женщина пошла добровольцем. Сначала служила оператором радиоэлектронной разведки

Старший лейтенант Марина Станкевич год командует водолазным взводом и преподает в Водолазной школе Военно-морских сил ВСУ.

Женщина в армию пошла добровольцем с началом русско-украинской войны.

"Я родилась в Крыму в поселке Новоозерное, - рассказала Станкевич изданию "АрмияInform". - Детство и юность прошли в Севастополе, где служили родители. Вся семья - военные. Но идти их путем не думала. В Севастопольском национальном техническом университете освоила компьютерные науки. По специальности я инженер-системотехник. Привычная жизнь внезапно прекратилась в 2014-м. Моя семья уехала из аннексированного Крыма. Мать - первой вместе со львиной долей наших военных моряков, так же не изменивших себе и присяге".

Девушка выехала на материковую Украину - в Одессу.

"Я хотела быть там, где пригодятся мои знания и навыки. Пошла в военкомат. Меня направили в учебный центр в Житомире, где в феврале 2016-го подписала первый контракт, прошла курс молодого бойца и соответствующую профессиональную подготовку, - рассказывает. - Служила в центе РЭР в должности оператора радиоэлектронной разведки. Долго "раскачиваться" не пришлось, уже через два-три месяца в составе маневренной группы отправилась на восток. Ротация продолжалась около четырех месяцев".

Летом 2018 года Марина Станкевич перевелась в объединенный информационно-телекоммуникационный узел Военно-морских сил. Летом прошлого года стала командиром водолазного взвода - преподавателем Водолазной школы Вооруженных сил Украины.

Отец Марины в свое время создал и возглавил 801-й отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами в Севастополе.

"Помню первое погружение. Мне было лет 13, - вспоминает военная. - Отец тогда приложил немало усилий, чтобы как-то "пристроить" снаряжение к моим 35 килограммам, чтобы я попробовала, как это - дышать под водой. Это была настоящее событие. Потом часто спрашивала у папы, смогу ли служить у него в подразделении, когда стану взрослой. Он отвечал, что это невозможно, что в нашей стране женщин не допускают к водолазному делу. Потребовалось более 15 лет, чтобы преодолеть стереотипы".

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В 2016 году для женщин в украинской армии сделали доступными около 100 специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе боевых - водитель, гранатометчик, командир разведгруппы или боевой машины пехоты, пулеметчик, снайпер. До тех пор официально могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров.

В декабре 2017-го Министерство здравоохранения отменило приказ, который определял перечень из 450 запрещенных для женщин профессий, среди которых - газосварщик, каменщик, машинист экскаватора, водолаз, землекоп и тому подобное.

В прошлом году 19-летняя Екатерина Никитенко стала первой в Украине женщиной-водолазом Военно-морских сил ВСУ.

В Вооруженных силах сегодня служат 58 тыс. женщин.10% военнослужащих, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на Донбассе, - это женщины. За последние семь лет 10 тыс. женщин выполняли боевые задачи на фронте. 227 награждены высшими государственными наградами, 10 - посмертно.

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