Крымчанка Марина Станкевич командует взводом водолазов

Фото: Из архива Марины Станкевич

Старший лейтенант Марина Станкевич год командует водолазным взводом и преподает в Водолазной школе Военно-морских сил ВСУ.

Женщина в армию пошла добровольцем с началом русско-украинской войны.

"Я родилась в Крыму в поселке Новоозерное, - рассказала Станкевич изданию "АрмияInform". - Детство и юность прошли в Севастополе, где служили родители. Вся семья - военные. Но идти их путем не думала. В Севастопольском национальном техническом университете освоила компьютерные науки. По специальности я инженер-системотехник. Привычная жизнь внезапно прекратилась в 2014-м. Моя семья уехала из аннексированного Крыма. Мать - первой вместе со львиной долей наших военных моряков, так же не изменивших себе и присяге".

Девушка выехала на материковую Украину - в Одессу.

"Я хотела быть там, где пригодятся мои знания и навыки. Пошла в военкомат. Меня направили в учебный центр в Житомире, где в феврале 2016-го подписала первый контракт, прошла курс молодого бойца и соответствующую профессиональную подготовку, - рассказывает. - Служила в центе РЭР в должности оператора радиоэлектронной разведки. Долго "раскачиваться" не пришлось, уже через два-три месяца в составе маневренной группы отправилась на восток. Ротация продолжалась около четырех месяцев".

Летом 2018 года Марина Станкевич перевелась в объединенный информационно-телекоммуникационный узел Военно-морских сил. Летом прошлого года стала командиром водолазного взвода - преподавателем Водолазной школы Вооруженных сил Украины.

Отец Марины в свое время создал и возглавил 801-й отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами в Севастополе.

"Помню первое погружение. Мне было лет 13, - вспоминает военная. - Отец тогда приложил немало усилий, чтобы как-то "пристроить" снаряжение к моим 35 килограммам, чтобы я попробовала, как это - дышать под водой. Это была настоящее событие. Потом часто спрашивала у папы, смогу ли служить у него в подразделении, когда стану взрослой. Он отвечал, что это невозможно, что в нашей стране женщин не допускают к водолазному делу. Потребовалось более 15 лет, чтобы преодолеть стереотипы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пулемётчицы, авиаторы, снайперы - чем занимались женщины во время Второй мировой войны

В 2016 году для женщин в украинской армии сделали доступными около 100 специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе боевых - водитель, гранатометчик, командир разведгруппы или боевой машины пехоты, пулеметчик, снайпер. До тех пор официально могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров. В декабре 2017-го Министерство здравоохранения отменило приказ, который определял перечень из 450 запрещенных для женщин профессий, среди которых - газосварщик, каменщик, машинист экскаватора, водолаз, землекоп и тому подобное. В прошлом году 19-летняя Екатерина Никитенко стала первой в Украине женщиной-водолазом Военно-морских сил ВСУ. В Вооруженных силах сегодня служат 58 тыс. женщин.10% военнослужащих, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на Донбассе, - это женщины. За последние семь лет 10 тыс. женщин выполняли боевые задачи на фронте. 227 награждены высшими государственными наградами, 10 - посмертно.