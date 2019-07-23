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вторник, 23 июля 2019 13:21

Крымчанин отрезал ногу отдыхающему

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Крымчанин отрезал ногу отдыхающему
Мужчина нарушил правила купания и остался без ноги. Фото: Крим.Реалии

На одном из пляжей оккупированной Алушты искалечили отдыхающего.

Двухмоторный катер отрезал мужчине ногу, сообщает так называемая крымская милиция.

"На расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер "Redlan" которым управлял 27-летний алуштинець совершил наезд на мужчину. Пострадавший вытащили из воды и отвезли в ближайшую больницу. Медицинский персонал вынес вердикт - травматическая ампутация голени левой ноги", - говорится в сообщении .

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На участке, где произошло ЧП, является ограниченная 35-метровая территория для плавания.

Мужчина находился вне отведенной зоны.

В сети показали новые фото "наплыва" туристов в оккупированном Крыму.

Сезон на полуострове в самом разгаре, однако это не спасает Крым. Туристов практически нет. Людей не видно на пляжах, также пустует и аквапарк, который ранее любили посещать отдыхающие.

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