Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу

Жители Крыма должны подавать заявление на получение шенгенской визы в консульства стран ЕС в Украине. Фото: pixabay.com

Жители Крыма могут получить шенгенскую визу исключительно с украинским паспортом в консульствах стран ЕС в Украине.

Паспорта выданы крымчанам в РФ Евросоюз не признает, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, пишет "Інтерфакс".

"Европейский Союз не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму после его аннексии, не принимаются при обращении за шенгенской визой", - сказал он.

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Получить шенгенскую визу можно с помощью загранпаспорта, выданного российскими властями до незаконной аннексии, или украинского загранпаспорта. Но жители Крыма должны подавать заявление на визу в консульства стран ЕС в Украине.

"Если у жителя Крыма есть украинский биометрический паспорт, то он может въезжать в ЕС без визы - с 2017 года между ЕС и Украиной действует безвизовый режим", - отметил Эдерер.

Кабмин принял решение временно закрыть пункты въезда и выезда из оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Решение правительства связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. Пункты пропуска не будут работать с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.