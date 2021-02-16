Крымчане должны вернуться в Крым - Бариев

Украинцы должны вернуться в Крым. Фото: Униан

Чтобы освободить Крым от российского влияния после деоккупации, на полуостров должны вернуться все переселенцы.

Крымчане, которые выехали из-за российской агрессии, вернутся к своей малой родине с новым опытом, говорит председатель крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев.

"Крымчане имеют опыт жизни в Крыму, знают специфику региона, в котором живут. Они знают, как эффективно вести на полуострове предпринимательскую и активную общественную деятельность, знают ментальность своих земляков", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детей из Крыма зачисляют в садики без очереди

Тем, кто вернется, придется проходить определенную реинтеграцию через большой срок российской оккупации полуострова. Сами жители Крыма длительное время находились под влиянием русской ментальности, это изменило их психологию.

"Однако, это будет проще. Те, кто вернулся, все равно будут своими. Они легко интегрируются в общество и принесут на полуостров, я бы назвал это украинскостью, проевропейским мышлением. И это будет первый посыл крымчанам, которые живут на полуострове, к реинтеграции ", - говорит Бариев.

Полный текст интервью читайте здесь: Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев