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пятница, 28 июня 2019 18:30

Крым вам больше не принадлежит: русский начальник забирает пляж в Севастополе

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Оккупанты перекрыли очередной севастопольский пляж.

На въезды до пляжа насыпали кучу земли после того, как берег моря посетило высшее руководство российской полиции, пишут "Примечания" - пропагандистские СМИ в Крыму.

О перекрытии написали в паблик, запрещенной соцсети ВК, "Черный список Севастополь".

Автор: Пропагандистские СМИ "Примечания"
  Куча земли, которой перекрыли въезд к морю
Куча земли, которой перекрыли въезд к морю

"Дикий пляж со стороны Молла (сооружение на входе в бухту Севастополя -Gazeta.ua. Кто-то перекрыл въезд кучей земли. Может кто в курсе в чем дело? Многие севастопольцы отдыхает там с детьми и семьями, а также гости города. Мы против того, чтобы этот пляж стал частной территорией и объектом рейдеров! и застройщиков .. "- такой пост опубликовал анонимный автор в группе" Черный список Севастополь ".

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Автор: Пропагандистские СМИ "Примечания"
  Куча земли, которой перекрыли въезд к морю
Куча земли, которой перекрыли въезд к морю

В комментариях материковые россияне считают перекрытия правильным, мол, что рядом есть новый пляж "Адмиральская лагуна".

Автор: Пропагандистские СМИ "Примечания"
  Пользователь рассказывает, что пляж перекрыли по желанию российского чиновника
Пользователь рассказывает, что пляж перекрыли по желанию российского чиновника

Один из пользователей рассказал о том, как стал свидетелем засыпания въезда.

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился уже в июне.

Местные пляжи пустуют, в море почти никто не купается, а туристы не спешат ехать на полуостров. Фото пустых пляжей на оккупированном полуострове опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

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Дата
28
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Голосов: 2888
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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