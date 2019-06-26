Курортный сезон в разгаре: показали пустующие пляже в оккупированном Крыму

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился уже в июне.
Местные пляжи пустуют, в море почти никто не купается, а туристы не спешат ехать на полуостров. Фото пустых пляжей на оккупированном полуострове опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.
Так, в оккупированном городе Щелкино пустуют даже надувные лодки и "бананы", которые всегда имели большой спрос среди туристов.
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В Феодосии на пляжах также почти нет отдыхающих несмотря на жаркую погоду и теплое море.
Феодосия— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 25 червня 2019 р.
гости дорогие...
сезон 2019 pic.twitter.com/wT3MP6pbZD
Не лучше ситуация и на других популярных пляжах. Шезлонги остаются пустыми, в море купаются только несколько человек.
п.Кайгадор— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 25 червня 2019 р.
(Орджо)
сезон 2019 pic.twitter.com/FtaPD1U8W2
На набережной не видно толп туристов.
Новый Свет— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 25 червня 2019 р.
Багатые туристы имеют свои капризы! pic.twitter.com/pshVX6rEGI
То, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Прокремлевский блогер из оккупированного полуострова Александр Горный считает, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10-15% отдыхающих меньше.
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