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среда, 26 июня 2019 08:33

Курортный сезон в разгаре: показали пустующие пляже в оккупированном Крыму
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Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился уже в июне
Фото: twitter.com/KrimRt
"Крымские ждуны" - так назвала блогер пустующие надувные лодки и "бананы" на пляже в Щелкино
Пустующие пляже в Новом Свете

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился уже в июне.

Местные пляжи пустуют, в море почти никто не купается, а туристы не спешат ехать на полуостров. Фото пустых пляжей на оккупированном полуострове опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

Так, в оккупированном городе Щелкино пустуют даже надувные лодки и "бананы", которые всегда имели большой спрос среди туристов.

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В Феодосии на пляжах также почти нет отдыхающих несмотря на жаркую погоду и теплое море.

Не лучше ситуация и на других популярных пляжах. Шезлонги остаются пустыми, в море купаются только несколько человек.

На набережной не видно толп туристов.

То, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Прокремлевский блогер из оккупированного полуострова Александр Горный считает, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10-15% отдыхающих меньше.

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26
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