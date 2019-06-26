Курортный сезон в разгаре: показали пустующие пляже в оккупированном Крыму

Фото: twitter.com/KrimRt

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился уже в июне.

Местные пляжи пустуют, в море почти никто не купается, а туристы не спешат ехать на полуостров. Фото пустых пляжей на оккупированном полуострове опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

Так, в оккупированном городе Щелкино пустуют даже надувные лодки и "бананы", которые всегда имели большой спрос среди туристов.

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В Феодосии на пляжах также почти нет отдыхающих несмотря на жаркую погоду и теплое море.

Не лучше ситуация и на других популярных пляжах. Шезлонги остаются пустыми, в море купаются только несколько человек.

На набережной не видно толп туристов.

Новый Свет

Багатые туристы имеют свои капризы! pic.twitter.com/pshVX6rEGI — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 25 червня 2019 р.

То, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Прокремлевский блогер из оккупированного полуострова Александр Горный считает, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10-15% отдыхающих меньше.