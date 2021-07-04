Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров

В оккупированном Крыму прошли сильные ливни.

Реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов. Люди в соцсетях публикуют последствия непогоды.

В результате непогоды один человек погиб. Большая вода затопила отдельные населенные пункты.

Больше всего пострадал Бахчисарайский район, где подтоплены несколько сел. Людям советуют эвакуироваться. В селе Соколиное произошел сход селевого потока.

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Вблизи Севастополя вышла из берегов река Бага. Движение по дороге между селами Родниковое и Передовое заблокировано.

Симферополь, Алушта, Керчь, Красногвардейский район из-за ремонтных работ на аварийных водопроводных и электросетях остались без питьевой воды. В Евпатории нет света.

Из-за обильных осадков и тепла в Крыму наплодились комары. На полуострове начали работать дезинфекторы.

Синоптики прогнозируют сильные ливни в Крыму 4 и 5 июля, особенно в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова. Уровень воды в реках будет подниматься на 0,5-1,5 метра, ожидаются подтопления, сход селевых потоков. В среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 м.

Новобобровка

Севастополь

Бага тоже пошла из берегов в разнос pic.twitter.com/ixG7ulLjV8 — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 4, 2021

16-18 июня из-за сильных осадков были подтоплены Ялта и населенные пункты восточного Крыма. Пришлось эвакуировать почти 1800 человек. Убытки от этих паводков оценили в 200 млн российских рублей (около 100 млн грн). На ликвидацию последствий из резервного фонда уже направили более 161 млн рублей.