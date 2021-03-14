Криму загрожує чергова екологічна катастрофа

 
Ексклюзивы
1/5
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 261
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2079
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1026
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2826
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1413
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 18774
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 279
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
6
14
4
5
11
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Как Крым прожил первый месяц весны
Как Крым прожил первый месяц весны
&quot;Путинские отряды&quot;: показали, как оккупанты зомбируют крымских детей
"Путинские отряды": показали, как оккупанты зомбируют крымских детей
Путину напомнили его место - у виселицы сожгли матрешку
Путину напомнили его место - у виселицы сожгли матрешку
Оккупанты провели массовые налеты на дома крымских татар
Оккупанты провели массовые налеты на дома крымских татар
Видео
Все видео
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Путинскую гордость уничтожил лед
Путинскую гордость уничтожил лед
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 684
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2520
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 63
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
воскресенье, 14 марта 2021 18:01

Криму загрожує чергова екологічна катастрофа

  Комментировать
Криму загрожує чергова екологічна катастрофа
На грани исчезновения пресноводное озеро в Крыму. Фото: radiosvoboda.org

Пресноводное озеро Бугаз в Крыму на грани исчезновения, из-за чрезмерного использования подземных вод.

Оно расположено вблизи Судака.

"Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", - заявил правозащитник Абдурешит Джеппаров в комментарии "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко

По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и в скором времени может полностью высохнуть.

Отрасли сельского хозяйства Крыма, что напрямую зависят от пресной воды Днепра, сходят на нет. Без работы остаются сотни тысяч крымчан, села пустуют. Но РФ абсолютно не беспокоят аграрные вопросы. Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Лиев, бывший председатель комитета водохозяйственного строительства и орошаемого земледелия Автономной Республики Крым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Криму загрожує чергова екологічна катастрофа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 13986
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 12708
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 11025
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 10260
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 9585
Крым
К потере Крыма привели равнодушие и жадность власти - Палица
К потере Крыма привели равнодушие и жадность власти - Палица 1 Просмотров: 1197
В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко
В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко 1 Просмотров: 729
YouTube обозначил пропагандистский фильм о Крыме как неприемлемый и оскорбительный
YouTube обозначил пропагандистский фильм о Крыме как неприемлемый и оскорбительный Просмотров: 621
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
6
 1 Просмотров: 3204
Литвин идет в ректоры КНУ. В сети напомнили, как он голосовал за флот РФ в Крыму и "диктаторские законы"
Литвин идет в ректоры КНУ. В сети напомнили, как он голосовал за флот РФ в Крыму и "диктаторские законы" Просмотров: 558
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
5
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Приватбанк" стал для Зеленского политической ловушкой
Голосов: 8898
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть