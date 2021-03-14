Криму загрожує чергова екологічна катастрофа

На грани исчезновения пресноводное озеро в Крыму. Фото: radiosvoboda.org

Пресноводное озеро Бугаз в Крыму на грани исчезновения, из-за чрезмерного использования подземных вод.

Оно расположено вблизи Судака.

"Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", - заявил правозащитник Абдурешит Джеппаров в комментарии "Радио Свобода".

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По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и в скором времени может полностью высохнуть.

Отрасли сельского хозяйства Крыма, что напрямую зависят от пресной воды Днепра, сходят на нет. Без работы остаются сотни тысяч крымчан, села пустуют. Но РФ абсолютно не беспокоят аграрные вопросы. Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Лиев, бывший председатель комитета водохозяйственного строительства и орошаемого земледелия Автономной Республики Крым.