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вторник, 23 марта 2021 07:36

Кремлевского пропагандиста Киселева поймали на очередной лжи

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Кремлевского пропагандиста Киселева поймали на очередной лжи
Российский пропагандист Дмитрий Киселев отметился очередным фейком. На этот раз о о посягательстве нацистской Германии на Крым во времена Второй мировой. Фото: theins.ru

Российский пропагандист Дмитрий Киселев отметился очередным фейком.

В своем выпуске новостей он вспомнил о посягательстве нацистской Германии на Крым во времена Второй мировой. Утверждал, что после войны ФРГ позволила носить награду участника крымской кампании Вермахта, как знак особого уважения. Об этом сообщает The Insider.

"Крым и Севастополь тогда дались немцам очень дорого. Потери 1941-1942 годов - 300 тысяч солдат. Из них половина - во время штурма Севастополя. Сам генерал фон Хольтиц под Севастополем был ранен. Имел особую гитлеровскую награду, так называемый "Крымский щит". Подобные нарукавные щиты основывались в Третьем рейхе как награды за наиболее значительные и тяжелые бои и операции", - заявил пропагандист.

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В издании напомнили, что согласно закону о титулах, орденах и почетных знаках от 26 июля 1957 "Крымский щит" в ФРГ разрешалось носить на предплечье, только затерев свастику - как и все другие военные награды и памятные знаки Третьего рейха.

Предполагается, что было выпущено от 200 до 300 тыс. таких отличий. В нацистской Германии была распространена практика награждения солдат, воевавших на тяжелых участках фронта. Только одних "щитов" было 10 видов. Кроме "Крымского", это "Нарвикский", "Холмский", "Демьянский", "Кубанский", "Ланландський", "Балканы", "Варшава", "Дюнкерк", "Лорен". Почему же Киселев решил на какой-то особый статус "Крымского щита" в ФРГ - неизвестно.

Российский ведущий-пропагандист Димтро Киселев отбирает у крымчан заповедную землю, чтобы построить себе дачу. Киселев, у которого в Коктебеле дом, купленный в аннексии Крыма планирует построить в бухте элитный гольф-клуб.

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