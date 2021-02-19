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пятница, 19 февраля 2021 18:56

Красивейшую гору Крыма пустят на мостовую для Москвы

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Россияне планируют начать разработку горного хребта Урага, что является горно-лесным заповедником.

Хотят добывать диабаз - вулканическую породу, которую используют в создании тротуарной плитки, пишут в Facebook-сообщества "Они уничтожают Крым".

Карьер планируют копать на горе Биюк-Урага, которая является местом проживания многочисленной фауны полуострова: благородные олени, кабаны, волки и др.

Автор: соцсети
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Уничтожение горы русскими нарушает право собственности граждан Украины, закрепленного статьей 13 Конституции Украины, согласно которой земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, являются объектами права собственности украинского народа.

Добыча недр оккупантом и уничтожения лесов нарушает Бернскую конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Уничтожение лесов русскими также нарушает правила и обычаи ведения войны.

Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы полностью исключить подачу воды на оккупированный полуостров.

Власти Украины запустят подачу воды в Крым после полной его деоккупации, заявил представитель Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Дамба также должна помочь значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

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