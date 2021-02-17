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среда, 17 февраля 2021 23:26

Украина достроит дамбу, чтобы не пускать воду в Крым

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Украина достроит дамбу, чтобы не пускать воду в Крым
Украина не будет пускать воду в Крым. Фото: Апостроф

Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы полностью исключить подачу воды на оккупированный полуостров.

Власти Украины запустят подачу воды в Крым после полной его деоккупации, заявил представитель Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Дамба также должна помочь значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

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К 2014 году около 85% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины, однако после оккупации полуострова российскими войсками его перекрыли. Крым с 2019 года переживает маловодный период.

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