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четверг, 25 марта 2021 11:47

Китайская "делегация" в Крыму оказалась предпринимателями оптовых рынков Москвы

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Китайская &quot;делегация&quot; в Крыму оказалась предпринимателями оптовых рынков Москвы
В китайском реестре юридических лиц нет никакой "пекинской экспортно-импортной торговой компании". Фото: pixabay.com

В официальных китайских источниках нет никаких данных о визите "делегации бизнесменов" из Китая в Крым. Все трое ее участников уже много лет живут в Москве, где занимаются бизнесом.

Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай тесно связаны друг с другом. Они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках Москвы. Об этом рассказал представитель Московско-китайской диаспоры, пишет "Медуза". Чэнь Шаньвэнь и Чэнь Юн являются совладельцами компании "Хао Лан", зарегистрированной в городе Жуяань восточной провинции Чжэцзян. В реестре компания отмечена как предприятие малого бизнеса, занятое производством кожаных, меховых и перьевых изделий, а также продажей обуви.

"Ассоциация российско-китайской дружбы", заместителем руководителя которой в российских СМИ называли Чэнь Шаньвеня, встречается исключительно в новостях о якобы визите "делегации" из Китая в Крым. Предположительно, на самом деле имеется в виду Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в РФ. Эта организация занимается патриотической работой среди китайской общины в РФ, а также поддерживает связи между китайской бизнес-диаспорой и посольством КНР. Чэнь Шаньвэнь на сайте организации указан одним из представителей общины и выходцев из провинции Чжэцзян. Пока неизвестно, был ли он уполномочен представлять ее во время поездки в Крым", - пишет издание.

В китайском реестре юридических лиц нет и "пекинской экспортно-импортной торговой компании", которую якобы возглавлял Чжао Кай.

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11 марта Чжао Кай возглавил так называемую "делегацию бизнесменов из Китая в Крыму". Он заявил, что целью визита на оккупированный Россией полуостров является "обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма". В программу предпринимателей входило посещение предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства, а также курортных районов.

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