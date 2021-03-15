Китайская делегация посетила оккупированный Крым

По словам дипломата, китайские предприятия "исторически поддерживают контакты с Крымом". Фото: pixabay.com

КНР требует от Украины не политизировать сотрудничество китайских компаний с оккупированным РФ украинским Крымом.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации на полуостров.

"Компании КНР поддерживают контакты с Крымом в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере. Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы", - сказал он.

По словам дипломата, китайские предприятия "исторически поддерживают контакты с Крымом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС, США, Китай, Россия - кого украинцы считают стабилизирующей мировой силой

На прошлой неделе председатель совета директоров пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай возглавил делегацию бизнесменов из Китая в Крым. Он заявил, что целью визита на оккупированный Россией полуостров является "обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма". В программу предпринимателей из КНР входило посещение предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства, а также курортных районов.