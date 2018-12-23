Керченский пролив закрыли - назвали причину

Проход через Керченский пролив закрыли из-за непогоды. Фото: Украина.ру

В воскресенье, 23 декабря, проход судов через Керченский пролив закрыли из-за погодных условий.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

По его данным, Керченский пролив закрывали за погодных условий для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов восстановился с утра 20 декабря.

"Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 - ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Первые суда с накопившихся в проливе за это время (закрытого прохода - ред.) На Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря - через 2 суток после того, как движение проливом было открыто, и уже пропущено десятки судов направлением на российские порты", - сообщил Клименко.

"По состоянию на 12:00 воскресенья в пути на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно, ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС", - добавил он.

Направлением в порт Бердянск на разрешение в Керченском проливе ожидают 4 судна (2 - ЕС), в дороге, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно ", - сообщил Клименко.

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Ранее в ГП "Мариупольский морской торговый порт" заявили, что из-за обзоры, которые устраивают российские пограничники, в Мариупольский порт не могут зайти 7 кораблей.

"РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе путем тотального ухода пароходов на канале. На данный момент (по состоянию на 21 декабря - ред.) В Мариупольский порт не могут зайти 7 судов, а на причалах совершенно нет работы", - заявил директор порта Александр Олейник.

Он добавил, что теперь общая грузопереработка предприятия составляет чуть более 5 млн тонн, ранее - около 15 млн тонн в год.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения. Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крыма и арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".