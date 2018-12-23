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воскресенье, 23 декабря 2018 10:30

В ООН осудили нарушения прав человека в Крыму

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму. Резолюцию инициировала Украина.

Ее поддержали 65 стран, включая Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского союза. Против резолюции проголосовали 27 стран, еще 70 стран воздержались. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миссии Украины в ООН в Twitter.

 

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Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма. Украинский резолюцию поддержали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата.

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