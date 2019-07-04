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четверг, 04 июля 2019 18:30

Кельи от Кирилла: РПЦ в Крыму занялась гостиничным бинес

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В оккупированном Севастополе представители РПЦ строят храм с гостиничным комплексом.

Жители города недовольны, поскольку "храм святой Матроны Московской" находится рядом с двумя городскими пляжами и зеленой зоной, сообщают подконтрольные оккупантам крымские СМИ "Примечания".

Автор: Примечания
  Проект строительства провославная отеля в оккупированном Севастополе - маленькая церковь и здание с номерами
Проект строительства провославная отеля в оккупированном Севастополе - маленькая церковь и здание с номерами

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Подобный комплекс также планируют построить на проспекте Генерала Острякова в зеленой зоне.

Жители города возмущены и уже прозвали проект "гостишкой", но сделать ничего не могут.

За месяц севастопольский парк Победы, который открыли 9 мая, превратился в руины.

В многочисленных фонтанах-звездах вода позеленела, а на стенках появилась плесень, сообщила блогера RoksolanaToday&Крым.

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Дата
04
июля

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