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воскресенье, 30 июня 2019 13:02

Россияне отобрали главный храм ПЦУ в Крыму

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Автор: Радио Свобода
  Крымская епархия ПЦУ также должна оплатить судебные сборы на сумму в 12 тыс. рублей
Крымская епархия ПЦУ также должна оплатить судебные сборы на сумму в 12 тыс. рублей

Главный храм Крымской епархии Православной церкви Украины собираются отобрать российские власти. Суд передал кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе в юрисдикцию так называемого министерства имущества аннексированного полуострова.

Крымская епархия ПЦУ также должна оплатить судебные сборы на сумму в 12 тыс. рублей - почти 5000 грн, сообщает Радио Свобода.

В российском Минимущества Крыму объяснили требование к епархии покинуть здание кафедрального собора окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла к ПЦУ. Кроме того, оккупанты требовали у главы епархии признать Крым российским.

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Представитель Крымской епархии в Европейском суде по правам человека Сергей Заяц пояснил, что решение фактически означает ликвидацию управления Крымской епархии УПЦ. Он отметил, что формальным поводом для судебного иска стала "надуманная задолженность за аренду на сумму в 1 гривну".

Еще до решения суда российские власти начали ремонт в храме, через который часть здания затопило.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поедет в Рим, чтобы обсудить с Папой Римским Франциском вопрос получения статуса патриархата.

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