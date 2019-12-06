Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме

Казахстанцы извиняются за Токаева. Фото: Instagram

Жители Казахстана запустили флешмоб #ВибачтеЗаНього после заявления президента Касым-Жомарт Токаева, что оккупацию Крыма не стоит считать аннексией.

После этого в столице страны Нур-Султане задержали художника Асхата Ахмедьярова. Он пришел в посольство Украины, чтобы извиниться за слова президента. Его сразу схватили сотрудники специализированной службы охраны, сообщает "theБабель".

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"Присоединяюсь к челленджу #ВибачтеЗаНього. Дорогие украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля. Просто эти слова говорит не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет права выбора. Простите за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева. Я выражаю солидарность и считаю Крым территорией Украины, временно оккупированной Россией", - пишут пользователи.

Посла Казахстана Самата Ордабаева вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за заявления президента Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.