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пятница, 06 декабря 2019 16:15

Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме

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Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Казахстанцы извиняются за Токаева. Фото: Instagram

Жители Казахстана запустили флешмоб #ВибачтеЗаНього после заявления президента Касым-Жомарт Токаева, что оккупацию Крыма не стоит считать аннексией.

После этого в столице страны Нур-Султане задержали художника Асхата Ахмедьярова. Он пришел в посольство Украины, чтобы извиниться за слова президента. Его сразу схватили сотрудники специализированной службы охраны, сообщает "theБабель".

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"Присоединяюсь к челленджу #ВибачтеЗаНього. Дорогие украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля. Просто эти слова говорит не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет права выбора. Простите за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева. Я выражаю солидарность и считаю Крым территорией Украины, временно оккупированной Россией", - пишут пользователи.

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Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Дорогие Украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля, думаю даже многие сознательные граждане России не поддерживают Путинскую оккупацию. Просто, эти слова говорит, не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет право выбора. Извините, за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины @zelenskiy_official @1plus1_ua @marichkapadalko @lidiyataran @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @navalny @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина

A post shared by Bazarbai Altyn Serikkalikyzy (@altynsb) on

Посла Казахстана Самата Ордабаева вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за заявления президента Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.

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06
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