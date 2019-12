Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме

View this post on Instagram

Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Дорогие Украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля, думаю даже многие сознательные граждане России не поддерживают Путинскую оккупацию. Просто, эти слова говорит, не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет право выбора. Извините, за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины @zelenskiy_official @1plus1_ua @marichkapadalko @lidiyataran @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @navalny @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина