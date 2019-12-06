Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме

Жители Казахстана запустили флешмоб #ВибачтеЗаНього после заявления президента Касым-Жомарт Токаева, что оккупацию Крыма не стоит считать аннексией.
После этого в столице страны Нур-Султане задержали художника Асхата Ахмедьярова. Он пришел в посольство Украины, чтобы извиниться за слова президента. Его сразу схватили сотрудники специализированной службы охраны, сообщает "theБабель".
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"Присоединяюсь к челленджу #ВибачтеЗаНього. Дорогие украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля. Просто эти слова говорит не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет права выбора. Простите за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева. Я выражаю солидарность и считаю Крым территорией Украины, временно оккупированной Россией", - пишут пользователи.
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Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Дорогие Украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля, думаю даже многие сознательные граждане России не поддерживают Путинскую оккупацию. Просто, эти слова говорит, не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет право выбора. Извините, за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины @zelenskiy_official @1plus1_ua @marichkapadalko @lidiyataran @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @navalny @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина
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Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Я - гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и признаю аннексию Крыма. @zelenskiy_official @1plus1_ua @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина
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Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Я - гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я громадянка Казахстану і я вважаю, що Крим - це Україна @zelenskiy_official @1plus1_ua @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @marichkapadalko @penshark @lidiyataran @olexandrepavlichenko @dw_deutschewelle @ukr_pravda @hromadske.ua @hromadske__ru @radio.svoboda @krymrealii @nv.ua #ukraine #україна #украина
Посла Казахстана Самата Ордабаева вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за заявления президента Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.
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