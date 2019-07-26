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Капитан российского судна рассказал, как их задержала СБУ

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Капитан российского судна рассказал, как их задержала СБУ
Задержанный СБУ российский танкер Neyma. Фото: из открытых источников

Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту "Домодедово" рейсом из Кишинева.

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил, что не будет свидетельствовать в украинском суде, потому что не является свидетелем по "Керченском делу", передает Интерфакс.

"Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул он.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал капитан.

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Отметил, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками. Но считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018-го.

Сейчас моряки отправились домой рейсом в Краснодар.

Службы безопасности Украины сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Neyma, который в ноябре 2018-го блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на Nika spirit.

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

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