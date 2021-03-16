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вторник, 16 марта 2021 13:11

"Как юрист я просто хохочу" - Резников о намерении РФ судиться с Украиной

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&quot;Как юрист я просто хохочу&quot; - Резников о намерении РФ судиться с Украиной
Алексей Резников назвал угрозы РФ судиться за воду в Крыму смешными. Фото: УНИАН

Украина будет поставлять воду в Крым только после деоккупации полуострова. А угрозы России международными исками за приостановку водоснабжения Крыма после перекрытия Северо-Крымского канала вызывают смех.

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет "Укринформ".

Такое заявление Резников сделал, отвечая на вопрос журналистов, боится ли Украина иска со стороны РФ о приостановлении водоснабжения Крыма.

"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной - Wellcome! Только я хочу напомнить, что согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. По всем вопросам, включая водоснабжение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права ", - подчеркнул Резников.

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От также добавил, что Украина неоднократно четко озвучивала позицию по этому вопросу.

"Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова", - заявил вице-премьер.

Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы полностью исключить подачу воды на оккупированный полуостров. Власти Украины запустят подачу воды в Крым после полной его деоккупации, заявил представитель Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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