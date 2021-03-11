Как Крым прожил первый месяц весны

За первую неделю весны российские оккупанты успели уничтожить заповедную зону, водохранилище и унизили женщин.
Gazeta.ua сделала фотопидборку кричащих преступлений России в оккупированном Крыму.
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Действия оккупантов нарушают законодательство Украины, и ряд международных конвенций.
В аннексированном Крыму сошло на нет выращивания винограда и риса.
В дальнейшем проблемы ждут и другие отрасли сельского хозяйства на полуострове, рассказал журналист и публицист Павел Казарин на Апостроф TV.
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