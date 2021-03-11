Как Крым прожил первый месяц весны

За первую неделю весны российские оккупанты успели уничтожить заповедную зону, водохранилище и унизили женщин.

Gazeta.ua сделала фотопидборку кричащих преступлений России в оккупированном Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник

Действия оккупантов нарушают законодательство Украины, и ряд международных конвенций.

В аннексированном Крыму сошло на нет выращивания винограда и риса.

В дальнейшем проблемы ждут и другие отрасли сельского хозяйства на полуострове, рассказал журналист и публицист Павел Казарин на Апостроф TV.