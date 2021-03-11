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четверг, 11 марта 2021 11:44

Как Крым прожил первый месяц весны
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За первую неделю весны российские оккупанты успели уничтожить заповедную зону, водохранилище и унизили женщин.

Gazeta.ua сделала фотопидборку кричащих преступлений России в оккупированном Крыму.

Военные учения оккупантов на мысе Опук, что на Черноморском побережье Керченского полуострова. До оккупации - полигон ВСУ.
Фото: RoksolanaToday&КрымUA
Одна из дорог в Ливадии, которую россияне огородили металлическим забором. Оккупировав Крым российские приспешники начали агрессивно огороджаты подобными заборами дороги к морю. Свои действия обусловливают вроде защитой от терроризма. Местные жители называют подобные зоны концлагерем.
На фотографии раскопаная бульдозерами часть Форосского парка. Эта рекреационная зона находится в статусе природоохранной. На ее территории росло около 200 различных деревьев, цветов и кустарников. В 2021 году оккупанты решили построить в парке вроде оздоровительные объекты. Местные жители выступили против, после чего оккупанты заявили, что застройка ведется законно.
Выброс нефтепродуктов в бухте Стрелецкой, что в оккупированном Севастополе. Из-за увеличения численности российских кораблей повысился уровень загрязнения в воде
Первоцветы в горах оккупированного Крыма

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Действия оккупантов нарушают законодательство Украины, и ряд международных конвенций.

В аннексированном Крыму сошло на нет выращивания винограда и риса.

В дальнейшем проблемы ждут и другие отрасли сельского хозяйства на полуострове, рассказал журналист и публицист Павел Казарин на Апостроф TV.

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