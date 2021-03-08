Экокатастрофа в Крыму. Какие виды сельского хозяйства уже исчезли

Водосодержащих виды сельского хозяйства в Крыму сошли на нет. Фото: unsplash

В аннексированном Крыму сошло на нет выращивания винограда и риса.

В дальнейшем проблемы ждут и другие отрасли сельского хозяйства на полуострове, рассказал журналист и публицист Павел Казарин на Апостроф TV.

"Сельское хозяйство в степном Крыму - в том регионе, который находится к северу от Севастополя и тянется до Красноперекопска, - сошло на нет еще где-то в 2016-2017 годах, когда дефицит пресной воды давал о себе знать. Поэтому производство риса, которое особенно водоемкое, давно сошло на нет. Вместе с ним и производство тех сельскохозяйственных культур, которые требуют куда меньшего количества пресной воды", - отметил Казарин.

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Он прокомментировал строительство российскими оккупантами в Крыму опреснителей, куда планируют сбрасывать так называемый соленый раствор.

"Это очень серьезный вопрос. Ведь после опреснения морской воды останется очень много отходов. Если подобные отходы опреснения сбрасывать недалеко от берега, то подобные вещи угрожают и экологическими последствиями", - резюмировал журналист.

В оккупированном Крыму быстро мелеют водохранилища, от которых зависят крупные города.