К саммиту "Крымской платформы" присоединилась еще одна страна

Участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердила еще одна страна.
Теперь количество стран-участниц - 38, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Подтверждение прислал партнер из Европы, по его словам.
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"Продолжаем работать над увеличением поддержки" Крымской платформы "и количества ее основателей", - заявил министр.
На официальной части саммита "Крымская платформа", который пройдет в Киеве 23 августа, выступят президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, главы иностранных делегаций и другие.
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