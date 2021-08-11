К саммиту "Крымской платформы" присоединилась еще одна страна

В саммите "Крымская платформа" уже примут участие 38 стран-участниц. Фото: pixabay

Участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердила еще одна страна.

Теперь количество стран-участниц - 38, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Подтверждение прислал партнер из Европы, по его словам.

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"Продолжаем работать над увеличением поддержки" Крымской платформы "и количества ее основателей", - заявил министр.

На официальной части саммита "Крымская платформа", который пройдет в Киеве 23 августа, выступят президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, главы иностранных делегаций и другие.