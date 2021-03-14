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К потере Крыма привели равнодушие и жадность власти - Палица

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К потере Крыма привели равнодушие и жадность власти - Палица

Во время ратификации парламентом "Харьковских соглашений" в 2010 году происходили нарушения, так что у правоохранительных органов есть основания исследовать события тех времен. Но Крым Россия оккупировала не благодаря "Харьковским соглашениям", а из-за равнодушия и жадности, которые украинская власть демонстрировала все годы независимости.

Об этом заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица в ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

Палица вспомнил, что в тот день, когда состоялось голосование за ратификацию соглашений, он отсутствовал в парламенте и даже в Киеве. Однако его карточка проголосовала. По этому поводу он официально обратился в Секретариат Верховной Рады, однако официального ответа не получил. А неофициально ему сообщили, что указание отдать карточки отсутствующих в тот день оппозиционеров дал Андрей Клюев - в то время первый вицепремьер-министр.

По словам Палицы, если власть желает расследовать, были ли голоса за ратификацию или нет, она может исследовать видеозаписи и выяснить, кто из депутатов был в этот день в парламенте.

"Но по Крыму я хотел бы другое сказать. Привело ли голосование 2010 года - продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму - к тому, что Россия оккупировала Крым? Я думаю нет. Что-то изменилось бы, если бы договор закончился в 2017 году, а в 2013-м произошли события с Евросоюзом? Я думаю нет.

Я был в Крыму, в Севастополе, летом 2012 года, общался с крымчанами. Все они говорили по-русски. На мое "Вы же в Украине живете?" услышал "Нет-нет! Севастополь - не Украина, это Россия".

Почему так происходило? Потому что все годы независимости Украины каждая власть прежде всего смотрела, кто украл санатории, и пыталась их переделить. Смотрела, какая земля свободна, и хотела украсть. Мы сейчас, после 2014 года, защищаем крымских татар. А до оккупации почему не думали о крымских татарах? Не думали о Крыме?

Поэтому вот что я хотел бы посоветовать Совету национальной безопасности и обороны. Разбираться с преступниками - это правильно. Но сегодня мы должны жить будущим, а не только прошлым", - сказал Палица.

Лидер партии "За майбутнє" также подчеркнул, что политсила всячески готова поддерживать президента Украины, в частности в вопросах наказания виновных за потерю Крыма, за оккупацию Донбасса, виновных в грабеже государства и тому подобное. Однако важно, чтобы все расследования и наказания происходили согласно действующему законодательству.

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Дата
14
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