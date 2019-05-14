"Имитировали расстрел" - крымскотатарский активист рассказал о пытках в СИЗО

Обвиняемый в симферопольском "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал, что российские силовики после его задержания при пересечении админкордону с Крымом, вывезли его ночью "в поле" и "имитировали расстрел". Фото из архива активиста.

Обвиняемый в симферопольском "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал, что российские силовики после задержания при пересечении админграницы с Крымом вывезли его ночью "в поле" и "имитировали расстрел".

Айвазов сделал такое заявление во время заседания подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя. На суде решали вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания в СИЗО, сообщила адвокат крымского татарина Мария Эйсмонт корреспонденту Крым.Реалии.

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"На вопрос о том, где и при каких обстоятельствах он был задержан, Айвазов рассказал, что на КПП где-то в два-три ночи его долго не пропускали. Позднее 3 оперативников ФСБ, как он считает, посадили его в машину (ударив при этом), с которой предварительно скрутили номерные знаки, и вывезли в какие-то поля. Там поставили на землю на колени и как бы имитировали расстрел – стреляли рядом с ним. После этого в таком состоянии повезли в управление ФСБ, где уже официально оформили по документам задержание", – пересказала слова своего подзащитного Эйсмонт.

Адвокат ходатайствовала вынести частное постановление в адрес следственных органов с целью проверки информации Айвазова, поскольку она имеет признаки преступления. Также защита намерена самостоятельно подать заявление о преступлении.

Подконтрольный Киевский райсуд Симферополя продлил Айвазову меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 августа. Заседание проходило в закрытом режиме. В зал не пустили ни родственников, ни слушателей.

7 мая адвокат Ольга Динзе раз посетила политзаключенного Владимира Балуха в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ. Сейчас он находится в штрафном изоляторе (ШИЗО).