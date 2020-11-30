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понедельник, 30 ноября 2020 15:40

ID-карту крымчанам сделают без прописки - юристы

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ID-карту крымчанам сделают без прописки - юристы
На период действия карантина ID-карту оформляют в любом отделе Государственной миграционной службы, без привязки к месту прописки

В 14 лет украинцам выдают паспорт в форме ID-карты вместо паспорта-книжечки старого образца. Те, кто потерял этот документ - тоже получают паспорт в форме пластиковой карточки. На период карантина этот документ оформляют в любом отделе миграционной службы. И без разницы, где именно живет человек.

Об этом Gazeta.ua рассказывают юристы общественной организации "КрымSOS".

Чтобы получить ID-карту, нужно лично обратиться в любое территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины - ГМС. При оформлении заявления будут делать фото и сканировать отпечатки пальцев.

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"Если человек не может самостоятельно передвигаться, отбывает наказание в местах лишения свободы или лечится - документы для оформления ID-карты предоставляет уполномоченное лицо, - рассказывает Ольга Куришко, координатор юридического направления ОО "КрымSOS ". - Но советую предварительно уточнить график работы управлений ГМС. Из-за карантина могут сокращать время приема граждан".

Обязательно с собой нужно иметь свидетельство о рождении и паспорта родителей или одного из них, идентификационный номер, при наличии, домовую книгу или карточку Ф.16, подтверждающие регистрацию места жительства ребенка до 2014 года. Также нужно взять свидетельство о браке, смене фамилии и т. д. - для родителей ребенка такие документы необходимы для подтверждения родственных отношений.

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"Во время смены паспорта, если человек попросит, в подразделении ГМС или центре предоставления админуслуг выдают справку с фото. По этому документу человек может пересечь административную границу с Крымом до момента получения ID-карты, - отмечает Алексей Тильненко, координатор Херсонского офиса ОО "КрымSOS". - Однако в последнее время со стороны оккупационных властей были препятствия. От наших граждан требовали оригинал паспорта при пересечении границы в сторону материка. Людей просто отказывались пропускать по такой справке".

Также Алексей добавляет, что на период действия карантинных ограничений ID-карту оформляют в любом отделе ДМС. Должностные лица не имеют законных оснований отказать. Без разницы где именно проживает люди.

"Раньше с проблемой часто сталкивались граждане, имеющие "прописку" на оккупированных территориях, но не имели справку переселенца", - рассказывает Алексей Тильненко.

Для подростков, живущих на оккупированных территориях, упростили процедуру пересечения КПВВ. Система упрощенного пересечения будет действовать до 1 мая 2021 года, говорится в решении, принятом на заседании правительства.

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