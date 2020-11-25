Правительство упростило процедуру пересечения КПВВ для подростков

Правительство упростило процедуру пересечения админграницы с оккупированными территориями. Фото: София Староконь

Для подростков, живущих на оккупированных территориях, упростили процедуру пересечения КПВВ.

Система упрощенного пересечения будет действовать до 1 мая 2021 года, говорится в решении, принятом на заседании правительства.

"Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на ТОТ. В частности, предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера (например, возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечение лекарствами, для посещения вузов и т.д.", - пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

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На КПВВ с оккупированными Крымом и Донбассом планируют ввести бесплатное тестирование на Covid-19. Его будут проводить всем, кто въезжает на территорию Украины, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина".