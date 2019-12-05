Грязь не сало - потер и отпало: оккупанты планируют давать воду по графику

Воду не поставляют из-за оккупации Крыма Россией. После деоккупации ее пустят. Фото: КримРеалии

Оккупанты планируют перевести жителей Севастополя на почасовую оплату воды.

Аргументируют засухой, пишет подконтрольное Кремлевской власти СМИ "Примечания".

Так называемый местный депутат Вячеслав Горелов в таком положении обвиняет Украину. Говорит, что в случае, если зима не будет снежной, воду в город будут поставлять как в советское время, то есть по графику.

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Жена редактора юмористического шоу производства студии "Квартал 95" "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса владеет гостиницей в оккупированном Россией Крыму. Это нарушает санкции Евросоюза и Украины. А потому, что в этой схеме также участвует британская филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции, говорится в совместном расследовании издание "Настоящее Время" и проекта "Муниципальный сканер".