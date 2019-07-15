ФСБ задержала двух украинцев на границе с Крымом

В аннексированому Крыму российские пограничники задержали двух граждан Украины. Они пытались проехать через пункт пропуска Армянск на административной границе.
"При въезде в Крым пограничниками выявлено двух граждан, объявленных в федеральный и межгосударственный поиски. Обоих задержанных в установленном порядке передано в правоохранительные органы для дальнейшей их отправки инициаторам розыска", - сообщают российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ.
Российские силовики утверждают, что задержанный украинец, 1991 года рождения, якобы находился в межгосударственном розыске.
"Дополнительная проверка показала, что мужчина был осужден на территории Молдовы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отметили в ФСБ.
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Второй украинец, 1985 года рождения. По словам оккупантов, подозревается в совершении убийства на территории Крыма.
Имена и фамилии задержанных неизвестны.
В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с оккупированным Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".
После аннексии Крыма Россией в начале 2014-го между материковой Украиной и полуостровом существует формально административная, но фактически - настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают 3 контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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