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понедельник, 15 июля 2019 13:47

ФСБ задержала двух украинцев на границе с Крымом

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ФСБ задержала двух украинцев на границе с Крымом
На границе с Крымом задержали двух украицев. Фото с открытых источников.

В аннексированому Крыму российские пограничники задержали двух граждан Украины. Они пытались проехать через пункт пропуска Армянск на административной границе.

"При въезде в Крым пограничниками выявлено двух граждан, объявленных в федеральный и межгосударственный поиски. Обоих задержанных в установленном порядке передано в правоохранительные органы для дальнейшей их отправки инициаторам розыска", - сообщают российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ.

Российские силовики утверждают, что задержанный украинец, 1991 года рождения, якобы находился в межгосударственном розыске.

"Дополнительная проверка показала, что мужчина был осужден на территории Молдовы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отметили в ФСБ.

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Второй украинец, 1985 года рождения. По словам оккупантов, подозревается в совершении убийства на территории Крыма.

Имена и фамилии задержанных неизвестны.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с оккупированным Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

После аннексии Крыма Россией в начале 2014-го между материковой Украиной и полуостровом существует формально административная, но фактически - настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают 3 контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали шпиона. Агент российской военной разведки ехал в Воронеж на встречу с куратором.

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