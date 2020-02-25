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вторник, 25 февраля 2020 15:55

ФСБ выпустила задержанных украинских рыбаков

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ФСБ выпустила задержанных украинских рыбаков
ФСБ задержала 4 украинских рыбаков в Азовском море 15 февраля. Фото: Facebook Павла Мельника

Российская ФСБ освободила четырех украинских рыбаков.

Их задержали 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России. Об освобождении сообщил народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Павел Мельник в Facebook.

По его словам, эту информацию подтвердили родные рыбаков.

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"Срочно! Украинских рыбаков освободили! Только что получена информация, что украинских рыбаков - Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, - освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне!" - написал Мельник.

Подконтрольный России суд Керчи дал по 10 суток ареста четырем украинским рыбакам, которые были задержаны российской ФСБ 15 февраля в Азовском море. Силовики утверждают, что украинские рыбаки "признались в браконьерстве". Их обвинили в административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ"

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