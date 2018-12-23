Европейская страна выступает за ужесточение санкций против России

Теодор Мелешкану выразил обеспокоенность по поводу усиления присутствия РФ в Черном море. Фото: Блокнот Молдова

Наращиванием российского военного присутствия в Черном море обеспокоены в Румынии и поддерживают усиление антироссийских санкций в ответ на агрессивные действия РФ в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану в связи с предстоящим председательством Румынии в ЕС, сообщает Укринформ.

"В последнее время мы особенно обеспокоены наращиванием военного присутствия России в Черном море и на восточных границах ЕС и НАТО. В связи с этим одной из главных задач румынского председательства в ЕС станет укрепление безопасности в регионе", - отметил Мелешкану.

Дипломат особо подчеркнул, что Румыния поддержит усиление антироссийских санкций в ответ на агрессивные действия России в Черном море.

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Мелешкану заявил также, что Румыния как полноправный член Евросоюза и НАТО будет формулировать свою позицию так, чтобы она была созвучна с позицией союзников.

Румыния будет председательствовать в ЕС с 1 января 2019 года.