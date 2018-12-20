"Что такое аннексия?" - Путин пытался объяснить, чем отличается российский захват Крыма от аннексии

Путин пытался доказать, что силового захвата Крыма не было - фото investigator.org.ua

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции пытался объяснить, чем отличается российский захват Крыма от аннексии.

Заявил, что в Крыму было "воссоединение", а не аннексия, передает РБК.

"Что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма с российской стороны. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем и они невиноваты, если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. Против вас, жителей Крыма, ввели санкции. Это касается практически всех людей, живущих на этой территории. Против них ввели, по сути, санкции, против всех. За что против них ввели санкции? А если ввели санкции за конкретное голосования, тогда надо признать, что оно произошло, вот в чем фишка ", - заявил он.

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Президент России Владимир Путин вновь назвал нападение на украинские суда в Керченском проливе предвыборной провокацией. На этот раз заявил, что украинская власть специально отправила корабли в Азовское море, чтобы моряки погибли.