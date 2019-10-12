Это Россия, потому привыкайте - оккупанты отравили село

Оккупанты не видят проблемы в химических выбросах от Семиколодезенской нефтебазы в селе Ленино Керченского района.

Предприятие не работало в течение 10 лет, после оккупации россияне передали его главе компании "СК-Терминал", пишет КримSOS.

Его запустили, чтобы напрямую поставлять горюче-смазочные материалы для техники, которая строит автодорогу Таврида.

Нефтепродукты начали принимать в 2016 году, тогда и начали модернизировать предприятие и строить сливо-наливную эстакаду.

Из-за этого увеличилось и количество паров битума и нефти, попадающих в окружающую среду.

Со временем в селе появилось недовольство положением вещей. Люди жаловались на постоянные головные боли, горечь во рту, обострение аллергии, затруднение дыхания, боли в животе, отравления.

У нефтебазы стоит устойчивая вонь битума, сероводорода и мазута, на окнах домов образуется странный налет, трудно смывается.

Однако оккупант Хорошилов не видит в этом проблемы. Заявил, что в Ленино "свежо и хорошо".

Автор: Скриншот Жители поселка обсуждают проблему в соцсетях

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"Сначала нефтехранилище было построено с нарушениями. Так, если ранее санитарная зона объекта составляла радиус в 100 метров, то по новому генплану поселка городского типа Ленино от 2019 - это уже 500 метров. При этом, жилые дома расположены в радиусе 110 метров, хлебоприемных пунктах - в 50 метрах, больница в 250 метрах, железнодорожный вокзал - 400 метров. По сути, опасное производство расположено в центре поселка. В зоне риска находятся более 1000 человек. Местные жители сначала обратились к депутату Госдумы Константина Бахарева. Тот, в свою очередь, провел встречу с Хорошилов, но конкретных результатов она не принесла", - пишут в КримSOS.

Оккупанты провели встречу с жителями села, однако намекнули на то, что им важнее работа производства, чем они.

"Необходимо решить экологическую проблему без ущерба для производства, потому что это производство нужно и непосредственно связано с реализацией федеральной целевой программы", - говорит Константин Бахарев.

Между тем врачи констатируют увеличение количества обращений к ним.

За прошлый призыв в Крыму завели около 20 уголовных дел на тех, кто отказывается служить в армии РФ.