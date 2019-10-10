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четверг, 10 октября 2019 12:42

Возбуждают уголовные дела за отказ служить в российской армии

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Возбуждают уголовные дела за отказ служить в российской армии
censor.net В окупированом Крыму заводят уголовные дела на тех, кто отказывается служить в российской армии

За прошлый призыв в Крыму завели около 20 уголовных дел на тех, кто отказывается служить в армии РФ.

"По результатам прошлого призыва было возбуждено порядка 20 уголовных дел на тех людей, которые явно уклоняются от призыва. Таким людям грозит штраф", - сообщил "военный комиссар" Олег Ермилов, пишет allcrimea.

Максимальный размер штрафа, по словам "начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариат" Сергея Давиденко, достигает 300 тыс. рублей.

"По 328 статье УК РФ штраф может быть до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет. Но пока все осужденные оплачивали только штрафы", - отметил он.

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Этой осенью начинается уже восьмой волна призыва в российскую армию. Планируют забрать служить 3,5 тыс. крымчан.

За предыдущие кампании в Крыму призвали 18 900 человек изначально аннексии. Пока военкомы не озвучили новые цифры, но ожидается примерно 3,5 тысячи.

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