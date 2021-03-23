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вторник, 23 марта 2021 18:15

"Это измена" - 20 крымских татар получили медали "За возвращение Крыма"

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&quot;Это измена&quot; - 20 крымских татар получили медали &quot;За возвращение Крыма&quot;
Бекир Мамутов возглавляет редакцию крымскотатарской газеты "Къырым". Фото: Зинур Умеров

Среди крымских татар, которые живут в аннексированном Крыму, есть те, которые симпатизируют оккупационной власти.

Об этом рассказал главный редактор крымскотатарской газеты "Къырым" Бекир Мамутов.

"Людей 20 получили медали "За возвращение Крыма". Это стыд. Затем слышал, что некоторые отреклись или спрятали их. Кто-то ушел в чиновники служить власти. О таких у нас есть поговорка: положи в мешок и об стенку. Тут ничего не поделаешь. Некоторые из них даже убеждены в своей правоте", - сказал он.

"Российская империя переселяла крымцев, устраивала голод, проводила репрессии. В советское время сотни наших соотечественников прошли через лагеря, десятки тысяч подверглись преследованиям. История должна научить, что от России нельзя ждать понимания. Сотрудничать с ними - это измена самим себе и памяти наших предков", - добавил Бекир Мамутов.

Он также отметил, что к аннексии Крыма РФ готовилась много лет.

"Россия - непредсказуемая, от нее всего можно ожидать. Идея об аннексии Крыма жила всегда, время от времени активизировалась. В 2014 году международная конъюнктура сыграла в пользу РФ. Но если в этом мире есть справедливость, то мы должны вернуться в статус-кво. Если этот мир хоть немного моральный, Крым должен быть в составе того государства, в которого его отняли", - сказал он.

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Полный текст беседы с Бекиром Мамутовым читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

20 февраля 2014-го - официальная дата начала аннексии Крыма. Именно ее определили 21 апреля 2015 года постановлением Верховной Рады Украины "О заявлении Верховной Рады Украины" Об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении его последствий ". В это время Янукович еще оставался официальным президентом Украины. В Кремле уверяют, что начало аннексии - 22 февраля, но у них есть медаль, что отрицает этот факт. На медали "За возвращение Крыма" датой начала аннексии Крымского полуострова указано именно 20 февраля 2014-го.

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