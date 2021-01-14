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четверг, 14 января 2021 16:38

ЕСПЧ признал незаконность так называемого референдума в Крыму - юрист

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ЕСПЧ признал незаконность так называемого референдума в Крыму - юрист
В ЕСПЧ признали факты пыток и похищений. Фото: ArmiyaInform

ЕСПЧ исследует преступления и нарушения, которые Россия сделала с начала оккупации Крыма.

"Таким образом Международная судебная организация признала факты похищено и пыток населения, хищения имущества", - говорит Gazeta.ua юрист Украинского Хельсинского союза Анна Рассамахина.

В ЕСПЧ признали, что так называемый референдум провели применяя принуждение и манипуляции.

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России не уйдет из Крыма, но не сможет заявят о мирном течение фейковых волеизъявления людей.

"Кстати это решение - эффективный ответ на российскую пропаганду, мы можем гордится тем, что успешно противостоим ей. Теперь отрицание оккупации Крыма, в ходе которой погибло, было похищено много людей, несет репутационные риски", - говорит эксперт.

Анна Рассамахина добавила, что как-то навредить ходу дела не получится, поскольку в суд предоставили все доказательства.

Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу.

В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-го, а не с момента так называемого референдума, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Автор: София Староконь
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