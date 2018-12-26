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среда, 26 декабря 2018 16:49

Еще 5 моряков оставили под арестом

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Еще 5 моряков оставили под арестом
Фото: из открытых источников
Подконтрольный суд РФ отказал в апелляции всем 24 украинским военным, захваченым в плен у берегов аннексированного Крыму.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в СИЗО еще пятерых незаконно задержанных Россией украинских военных моряков. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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Это капитан катера "Никополь" Богдан Небылица, капитан буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, капитан второго ранга с судна "Бердянск" Денис Гриценко, матрос с буксира "Яны Капу" Олег Семидоцкий и матрос катера "Бердянск" Юрий Безъязычный.

25 ноября российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС у Керченского пролива. В плен взяли 24 украинских моряков.

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