Еще 5 моряков оставили под арестом

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в СИЗО еще пятерых незаконно задержанных Россией украинских военных моряков. Об этом сообщают "Крым.Реалии".
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Это капитан катера "Никополь" Богдан Небылица, капитан буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, капитан второго ранга с судна "Бердянск" Денис Гриценко, матрос с буксира "Яны Капу" Олег Семидоцкий и матрос катера "Бердянск" Юрий Безъязычный.
25 ноября российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС у Керченского пролива. В плен взяли 24 украинских моряков.
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