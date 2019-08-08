Эрдоган обозначил Зеленскому позицию по Крыму

Эрдоган обсудили с Зеленским Крым. Фото: из открытых источников

Турция никогда не признает Крым российским. Об этом президент страны Реджеп Эрдоган заявил после встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

Подчеркнул, что приоритетом для Турции является присутствие крымских татар на их исторической родине, а также обеспечения их прав и свобод, передает Интерфакс.

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Владимир Зеленский в ответ пригласил турецкий бизнес инвестировать в восстановление Донбасса.

Принудительное присоединение Крыма к России произошло "вследствии конкуренции великих держав".